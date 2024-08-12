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По 300 долларов за человека: Киев поручил проведение мобилизации в Херсоне иностранным наемникам

По 300 долларов за человека: Киев поручил проведение мобилизации в Херсоне иностранным наемникам

Украинские власти привлекли к проведению мобилизации в Херсоне иностранных наемников. Пока в проведении мероприятий по комплектованию ВСУ задействованы в основном граждане Польши, которым платят по 300 долларов за каждого украинца, доставленного в ТЦК.

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