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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Верхэге набрал 0+3 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У него 4 игры с 3+ очками в плей-офф за «Флориду» – делит 1-е место в истории клуба с Ткачаком

Форвард «Флориды» трижды ассистировал партнерам во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:0, 2-0).

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