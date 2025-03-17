Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп во время посещения Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне выразил уверенность в том, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине, сообщает Fox News.
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