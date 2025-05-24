Новый поворот дипломатии: Лавров заявил о подготовке меморандума и втором раунде переговоров с Украиной Ирина ВальковаНа фоне сложной международной обстановки, обострения санкционного давления со стороны США и Европы, а также попыток найти дипломатический выход из затянувшегося конфликта, Россия вновь обозначила свою готовность к переговорам с Украиной.