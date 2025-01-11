На сайте НХЛ запустили счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки

Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте запустила обратный отсчет голов капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина до рекорда Уэйна Гретцки.
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