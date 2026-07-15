Юрист Кудряшова напомнила, что с 2025 года нельзя разделить дом на самостоятельные части при разводе

При разводе вопросы о разделе имущества часто становятся сложными, особенно когда речь идет о даче. Можно ли разделить дом так, чтобы у каждого из супругов была своя часть с отдельным входом и коммуникациями? Практикующий юрист Екатерина Кудряшова рассказала aif.
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