Юрист Кудряшова напомнила, что с 2025 года нельзя разделить дом на самостоятельные части при разводе

При разводе вопросы о разделе имущества часто становятся сложными, особенно когда речь идет о даче. Можно ли разделить дом так, чтобы у каждого из супругов была своя часть с отдельным входом и коммуникациями? Практикующий юрист Екатерина Кудряшова рассказала aif.