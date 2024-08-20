Российские предприятия резко повысили зарплаты мигрантам — на 40 процентов

Киргизия Российские предприятия резко повысили зарплаты мигрантам. Если в начале 2024 года заработная плата мигрантов на производстве составляла около 105 тысяч рублей, то к лету она увеличилась почти до 150 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Русским здесь не место»: глава сибирского села вступился за мигрантов-беспредельщиков
- За несколько дней до смерти Пригожину позвонили и сказали: "Не лезьте, Евгений Викторович ". Это тоже о Курской области
- "Как вообще такое возможно?!": В Ельцин-центре проходит шоу с участием представителей "радужного" сообщества, инициированное администрацией
Свежие комментарии