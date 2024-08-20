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Российские предприятия резко повысили зарплаты мигрантам — на 40 процентов

Российские предприятия резко повысили зарплаты мигрантам — на 40 процентов

Киргизия   Российские предприятия резко повысили зарплаты мигрантам. Если в начале 2024 года заработная плата мигрантов на производстве составляла около 105 тысяч рублей, то к лету она увеличилась почти до 150 тысяч рублей.

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Комментарии
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нина сафронова
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1 час.
Олег
Они должны ехать в Россию работать, а не трах...ся...
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1 час.
Андрей Павлов
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