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Слезы радости: дочь Нары Смит победила рак после 8 месяцев ада

Слезы радости: дочь Нары Смит победила рак после 8 месяцев ада

24-летняя инфлюенсерша Нара Смит, известная своей приверженностью традиционным семейным ценностям, поделилась радостной новостью: её двухлетняя дочь Уимси достигла ремиссии после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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