Суд арестовал выгуливавшего козу на Красной площади мужчину

НП

Наталья Павлова

"...житель столицы Магомед Магомедов..."?! А кто ж этого дикаря, интересно, определил в жители Москвы? Хотел сфотографироваться и уйти, не забывая при этом выражаться нецензурными словами? А сфотографироваться хотел с козой? Вероятно, для того, чтобы потом выложить это фото в сети и хвалиться, как он в Москве унижет москвичей и россиян (у них же это уже стало в порядке вещей)? А потом сердобольные судьи ему дадут административный штраф в символическую сумму и всё? Лишить гражданства, вкатить миллионный штраф и всю его родню с ним самим пинками из России.