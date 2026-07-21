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Политика как она есть

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Суд арестовал выгуливавшего козу на Красной площади мужчину

Суд арестовал выгуливавшего козу на Красной площади мужчину

Столичный Тверской суд арестовал на пять суток жителя Москвы, который выражался нецензурными словами и выгуливал домашнее животное на Красной площади.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...житель столицы Магомед Магомедов...&quot;?! А кто ж этого дикаря, интересно, определил в жители Москвы? Хотел сфотографироваться и уйти, не забывая при этом выражаться нецензурными словами? А сфотографироваться хотел с козой? Вероятно, для того, чтобы потом выложить это фото в сети и хвалиться, как он в Москве унижет москвичей и россиян (у них же это уже стало в порядке вещей)? А потом сердобольные судьи ему дадут административный штраф в символическую сумму и всё? Лишить гражданства, вкатить миллионный штраф и всю его родню с ним самим пинками из России.
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