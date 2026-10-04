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После прививки "Аллергардой" водителям советуют отказаться от поездок за рулем

После прививки "Аллергардой" водителям советуют отказаться от поездок за рулем

Минздрав России в среду сообщил о регистрации вакцины "Аллергарда" После введения отечественной вакцины "Аллергарда" рекомендуется отказаться от управления автомобилем в день проведения инъекции.

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