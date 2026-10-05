Путин назвал подрастающее поколение самым главным, что есть у России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подрастающее поколение - это самое главное, что есть у страны. Поэтому инвестиции в него особенно важны, подчеркнул президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи якутский центр "Точка будущего".
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