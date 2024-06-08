ВС России уничтожили вертолет Ми-8 и пять безэкипажных катеров ВСУ

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», четыре американские ракеты ATACMS и 71 беспилотник ВСУ, силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров противника.
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