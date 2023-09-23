Военное обозрение

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Эксперты в США: Зеленский рассчитывает с помощью дальнобойных ракет получить больше таких «картинок» как со штабом флота в Севастополе

Эксперты в США: Зеленский рассчитывает с помощью дальнобойных ракет получить больше таких «картинок» как со штабом флота в Севастополе

Запросы главы киевского режима о поставках дальнобойных ракет стали всё более назойливыми. В США однозначно связали это с тем, что ВСУ не удалось в свою пользу решить вопрос с так называемыми весенним контрнаступлением.

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