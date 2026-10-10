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«Спартак» и «Крылья Советов» сыграли между собой вничью в РПЛ впервые с 2013 года

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграли между собой вничью в РПЛ впервые с 2013 года

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 1:1 в 10-м туре РПЛ.«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 1:1 в 10-м туре РПЛ.

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