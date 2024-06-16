Сотрудниками Госавтоинспекции была проведена беседа с детьми в детском лагере МАУ ДО «Спортивная школа» п. Цементный

В игровой форме с ребятами повторили правила дорожного движения, как правильно переходить дорогу, передвигаться на велосипедах, самокатах и СИМ, а также, как не нарушать правила при проезде в автомобиле со взрослыми.
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