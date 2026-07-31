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Грузоперевозки ...

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Казахстан и Грузия запускают e-Permit — инструкция для перевозчиков и декларантов

Казахстан и Грузия запускают e-Permit — инструкция для перевозчиков и декларантов

Электронное разрешение e-Permit между Казахстаном и Грузией — это новый цифровой механизм оформления разрешительных документов для международных перевозчиков, который упрощает контроль и снижает количество бумажных процедур при выполнении рейсов.

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