В Орловской области найден и поднят советский бомбардировщик Пе-2

Поисковики из Москвы и Тульской области подняли двигатели советского бомбардировщика Пе‑2, разбившегося в районе деревни Каменка во время Великой Отечественной войны, сообщили в Центре военной истории и патриотического воспитания им.
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