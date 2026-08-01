Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Орловской области найден и поднят советский бомбардировщик Пе-2

В Орловской области найден и поднят советский бомбардировщик Пе-2

Поисковики из Москвы и Тульской области подняли двигатели советского бомбардировщика Пе‑2, разбившегося в районе деревни Каменка во время Великой Отечественной войны, сообщили в Центре военной истории и патриотического воспитания им.

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