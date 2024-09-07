США отступают в конфликте на Украине, и это хорошая новость для человечества, заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя заявление министра обороны США Ллойда Остина.
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