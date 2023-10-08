Один из «злых гениев» русской Истории, академик Покровский, недаром дал ей в свое время такое определение: «(История) Это политика, опрокинутая в прошлое».
Древнерусский король Артур
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
" А те, кто занимается русской историей… окружили стеной молчания." - Потому ... , что проститутки ... ! Говорят только то за что платят = что нужно врагу !
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1 д.
Борис Виленский
Об этом же писал итальянский монах Мавро Орбини, за что и был сослан в дальний монастырь, а его книгу "Славянское царство" Ватикан запретил и спрятал подальше в хранилища.
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17 час.
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