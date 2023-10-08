Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 771 подписчик

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Древнерусский король Артур

Древнерусский король Артур

Один из «злых гениев» русской Истории, академик Покровский, недаром дал ей в свое время такое определение: «(История) Это политика, опрокинутая в прошлое».

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot; А те, кто занимается русской историей… окружили стеной молчания.&quot; -  Потому ... , что проститутки ... !         Говорят только то  за что платят = что нужно врагу !
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1 д.
Борис Виленский
Об этом же писал итальянский монах Мавро Орбини, за что и был сослан в дальний монастырь, а его книгу &quot;Славянское царство&quot; Ватикан запретил и спрятал подальше в хранилища.
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17 час.

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