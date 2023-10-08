Древнерусский король Артур

" А те, кто занимается русской историей… окружили стеной молчания." - Потому ... , что проститутки ... ! Говорят только то за что платят = что нужно врагу !

Борис Виленский

Об этом же писал итальянский монах Мавро Орбини, за что и был сослан в дальний монастырь, а его книгу "Славянское царство" Ватикан запретил и спрятал подальше в хранилища.