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Сингапур ужесточил требования для непривитых граждан

Сингапур ужесточил требования для непривитых граждан

Власти Сингапура ввели новые ограничения для лиц, не привившихся от коронавируса, сообщает ТАСС.  Теперь невакцинированные не имеют права посещать парки, торговые центры и развлекательные учреждения.

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