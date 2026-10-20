Пока пассажиры Шереметьево почти 50 часов ожидают вылета, ночуют в терминалах вместо отдыха на Красном море и не могут получить обещанные номера в гостиницах, руководство крупнейшей воздушной гавани России продолжает многолетнюю борьбу с независимым оператором, добиваясь сноса зданий советской постройки.