Дмитрий Баканов, возглавляющий «Роскосмос», в беседе с ИС «Вести» рассказал, что Россия и Китай обсуждают совместные исследования Луны и Марса.
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