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В РКН сообщили об отражении почти 6 тысяч DDoS-атак с начала года

В Роскомнадзоре сообщили об отражении почти 6 тысяч DDoS-атак с начала года. Как сообщает Интерфакс, РКН помогает организациям отражать атаки с помощью Национальной системы противодействия, которая начала работать в марте этого года.

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