В Архангельске открылась персональная выставка Марины Григорьевой

Экспозиция включает живописные полотна художницы, собранные ей по принципу ретроспективностиВ неё вошли как ранние работы, созданные еще в 1980 — 1990-х годах, так и экспериментальные работы 2000-х и 2010-х годов, и, конечно, новые произведения художника, которые зритель увидит впервые.