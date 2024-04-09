Американцы уже катаются на луноходе — правда, пока на Земле

Испытания модуля внекорабельной мобильности Axiom и лунохода FLEX / © Axiom Space Инженеры Axiom Space и Astrolab проводят совместные испытания модуля внекорабельной мобильности Axiom (скафандр AxEMU) с луноходом FLEX, которые в будущем позволят двум астронавтам собирать образцы лунного грунта и проводить геологические исследования на поверхности естественного спутника Земли.