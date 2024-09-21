JACC: плохая микроциркуляция в сердце приводит к атеросклерозу

Плохое состояние микрососудов сердца ускоряет прогрессирование атеросклероза. Оценка микроциркуляции в сердце здоровых людей поможет предотвратить развитие у них сердечно-сосудистых заболеваний, считают авторы публикации в журнале JACC: Cardiovascular Imaging.
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