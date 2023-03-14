МОК разрывается между алчностью и русофобией

Из письма министра культуры Соединенного Королевства (зовут ее Люси Фрейзер), направленного главным спонсорам парижской Олимпиады, стало известно, что госпожа министр знает, «что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены», и что она, Люси Фрейзер, «полна решимости, чтобы не позволить режимам в России и Белоруссии использовать спорт в своих пропагандистских целях» Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков Тут следует громко расхохотаться, поскольку ровно 43 года назад правительство Британии само тесно «переплело спорт и политику», запретив подданным Ее Величества выступать на Олимпиаде-80, которая проходила в Москве.