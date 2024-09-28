Стало известно об ослаблении украинских войск

Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ на херсонском направлении ослаблены Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении ослаблены, часть их подразделений переброшены на Донбасс и в Курскую область.