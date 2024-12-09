Администрация США опровергла информацию о попытках Асада связаться с ней

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency Информация о том, что бывший президент Сирии Башар Асад якобы пытался установить связь с Соединенными Штатами, не соответствует действительности, сообщил высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге для журналистов по ситуации в Сирии.
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