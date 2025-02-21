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Соединённые Штаты сделали первый шаг к выходу из ООН

Соединённые Штаты сделали первый шаг к выходу из ООН

Группа сенаторов-республиканцев внесла законопроект под названием "Акт о полном выходе из Организации Объединённых Наций в 2025 году" (Disengaging Entirely From the United Nations Debacle Act of 2025).

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Комментарии
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Алексей Горшков
ООН, конечно, нуждается в модернизировании, но выход оттуда одного из членов Совбеза... Это не модернизация, а СЛОМ, причём грубый! &quot;...До основанья, а затем...&quot; - этого мы уже нахлебались - как в 1917, так и в 1991 годах!
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10 час.
Александр Конкин
&quot;...запрет на участие США в любых миротворческих операциях ООН, прекращение финансовой поддержки ООН со стороны США и т.д.&quot; - а кто помнит такие события? Обычно пиндосы бомбили кого хотели, без санкции ООН!
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А ЭТО ООН...разве что-то ныне решает???...США и ранее было насрать на решения и мнение ООН...Делали, что хотели...Бомбили кого хотели.
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9 час.
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