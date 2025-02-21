Соединённые Штаты сделали первый шаг к выходу из ООН

Алексей Горшков ООН, конечно, нуждается в модернизировании, но выход оттуда одного из членов Совбеза... Это не модернизация, а СЛОМ, причём грубый! "...До основанья, а затем..." - этого мы уже нахлебались - как в 1917, так и в 1991 годах!

Александр Конкин "...запрет на участие США в любых миротворческих операциях ООН, прекращение финансовой поддержки ООН со стороны США и т.д." - а кто помнит такие события? Обычно пиндосы бомбили кого хотели, без санкции ООН!