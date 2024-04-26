Выстраиваем международные отношения для развития промышленного и образовательного потенциала Ивановской области В Пекине делегация региона во главе с губернатором Станиславом Воскресенским встретилась с представителями органов власти и деловых кругов Китая.
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