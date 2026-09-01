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Одни получат повышение, другие — рискуют перегореть: гороскоп на первую неделю сентября

Одни получат повышение, другие — рискуют перегореть: гороскоп на первую неделю сентября

В эти дни подводится итог того, что было запущено ранее. 123RF/legion-media.ruАстролог Татьяна Рубина рассказала, какие изменения ждут все знаки зодиака на неделе с 31 августа по 6 сентября.

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