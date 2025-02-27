Ярмарка некоммерческих организаций региона прошла в Доме народного единства

Презентация лучших социальных практик, мастер-классы, психологические тренинги, интеллектуальные игры – студенты и школьники, посетившие ярмарку некоммерческих организаций в Доме народного единства , получили в увлекательной форме много полезной информации об НКО и их возможностях.
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