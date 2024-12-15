Онколог рассказал, почему лекарство от рака назвали вакциной

Вакцина представляет собой биологическое вещество.Академик РАН Андрей Каприн, который является генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии, объяснил, почему новые онкологические препараты получили название вакцин.
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