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Пронедра

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Носительство C. difficile изменило развитие кишечника без явных симптомов

Носительство C. difficile изменило развитие кишечника без явных симптомов

Исследователи Детской больницы Филадельфии поставили под сомнение представление о полной безвредности бессимптомного носительства Clostridioides difficile у младенцев.

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