Евгений Пригожин обратился в прокуратуру с просьбой смягчить наказание Алексею Москалёву за дискредитацию ВС РФ

Евгений Пригожин, основатель и куратор ЧВК "Вагнер", обратился в прокуратуру Тульской области с просьбой смягчить приговор Алексею Москалеву, приговоренному к двум годам колонии общего режима за дискредитацию российской армии.
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