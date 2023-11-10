Десантники ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на артемовском направлении

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на артемовском направлении. Сначала наши бойцы провели разведку территорий, после чего на штурм вражеских позиций была отправлена бронегруппа на нескольких БМД.
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