Многолетний садовый цветок Гиацинт (Hyacinthus)

Семейство: лилейные (Liliaceae) Луковичный травянистый многолетник высотой 20-25 см с прикорневыми лилейными желобчатыми листьями и колокольчато-воронковидными душистыми цветками, собранными в кистевидное соцветие.
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