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Подводные красоты Телецкого озера запечатлели в Горном Алтае

Подводные красоты Телецкого озера запечатлели в Горном Алтае

Даже мощные подводные фонари в таких условиях не способны полностью рассеять темноту Фото: Роман и Татьяна Воробьевы / Алтайский заповедник Сотрудники Алтайского биосферного заповедника показали, как выглядит Телецкое озеро под водой на границе лета и осени.

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