Подводные красоты Телецкого озера запечатлели в Горном Алтае

Даже мощные подводные фонари в таких условиях не способны полностью рассеять темноту Фото: Роман и Татьяна Воробьевы / Алтайский заповедник Сотрудники Алтайского биосферного заповедника показали, как выглядит Телецкое озеро под водой на границе лета и осени.