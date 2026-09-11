Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

125 подписчиков

Беременная девственница, червяк в глазу и опухоль размером с футбольный мяч: откровения специалиста по лучевой диагностики

Беременная девственница, червяк в глазу и опухоль размером с футбольный мяч: откровения специалиста по лучевой диагностики

Врач УЗИ, рентгенолог, главный внештатный специалист по лучевой диагностике и рентгенологии Минздрава Крыма Алексей Филиппов за годы практики видел такое, о чём даже не пишут в учебниках.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым