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Мировое обозрение

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Кремль: Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет встречи с Путиным

Кремль: Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет встречи с Путиным

Кремль дал предельно ясный ответ на очередную дипломатическую инициативу Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение украинского лидера о встрече на полях саммита G20 в Майами в декабре, сформулировал позицию Москвы без обиняков: если Зеленский действительно хочет переговоров с Владимиром Путиным, то может прилететь в Москву.

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