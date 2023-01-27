Крымская газета

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Нарушения питания в школах Феодосии: чем закончилось вмешательство «Крымской газеты» и общественности

Нарушения питания в школах Феодосии: чем закончилось вмешательство «Крымской газеты» и общественности

Устранили липосле вмешательства «Крымской газеты» нарушения, связанные с качеством питания учеников, в школах Феодосии, какие ещё объекты проверили общественники и кого антимонопольная служба собирается привлечь к ответственности? После публикаций «Крымской газеты» создаётся рабочая группа по проверке питания в школах Феодосии >> Быстрее и качественнее В Крыму всё чаще говорят о том, чтобы в медицинские и санаторно-курортные учреждения, а также в школы и детсады поступало как можно больше продуктов питания местных производителей.

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