Минобороны показало командный пункт ВСУ в коксохиме с системой Starlink

Минобороны опубликовало кадры работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса ВС России, на которых запечатлен бывший командный пункт украинских войск на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink.
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