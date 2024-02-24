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Минобороны показало командный пункт ВСУ в коксохиме с системой Starlink

Минобороны показало командный пункт ВСУ в коксохиме с системой Starlink

Минобороны опубликовало кадры работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса ВС России, на которых запечатлен бывший командный пункт украинских войск на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink.

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