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Почему Грузия была "раем" в СССР, когда остальные едва сводили концы с концами

Почему Грузия была "раем" в СССР, когда остальные едва сводили концы с концами

Представьте себе, что вы попадаете в Советский Союз, страну бескрайних просторов, разнообразных культур и стремлением общества к всеобщей социальной справедливости и равному распределению всех благ.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... те греки- воины, а сейчас- кто?
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5 час.
Николай Рязанов
Грузины не ели мороженое мясо, вдоль железной дороги гнали стада скотины в Грузию, прибалты не жили в бетонных коробках,там строили только кирпичные дома,и все это на горбу русского Ивана.
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5 час.
Ольга Захариева
Грузия потребляла в три раза больше, чем производила, за счет РСФР.
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2 час.

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