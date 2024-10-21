Почему Грузия была "раем" в СССР, когда остальные едва сводили концы с концами

ВВ Владимир Витковский ... те греки- воины, а сейчас- кто?

Николай Рязанов Грузины не ели мороженое мясо, вдоль железной дороги гнали стада скотины в Грузию, прибалты не жили в бетонных коробках,там строили только кирпичные дома,и все это на горбу русского Ивана.