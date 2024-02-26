Сбербанк предупредил, кому прямо сейчас нужно обновить приложение

Пользователям Android-устройств рекомендуется обновить приложение «СберБанк Онлайн» — в ближайшее время работа устаревших версий будет ограничена, следует из пресс-релиза кредитной организации (есть у Банки.
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