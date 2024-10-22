В РФ хотят сократить число парковок у жилых домов

Минстрой РФ внес в кабмин дорожную карту по совершенствованию парковок. Документ подразумевает два крупных направления работы - широкое внедрение платных парковок, а также сокращение числа мест для машин возле жилых домов экономкласса.
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