Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В РФ хотят сократить число парковок у жилых домов

В РФ хотят сократить число парковок у жилых домов

Минстрой РФ внес в кабмин дорожную карту по совершенствованию парковок. Документ подразумевает два крупных направления работы - широкое внедрение платных парковок, а также сокращение числа мест для машин возле жилых домов экономкласса.

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