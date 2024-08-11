Аксенов заявил о приостановке продажи алкоголя в районах Курской области

Врио министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаил Аксенов сообщил о приостановке продажи алкогольной продукции в Суджанском, Глушковском, Кореневском, Беловском, Рыльском, Большесолдатском, Хомутовском, Льговском районах и во Льгове.
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