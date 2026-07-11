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На пульсе времени

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Власть прозрела? На пике топливного кризиса из недр «ЕдРа» раздались призывы к созданию «Госплана 2.0»

Власть прозрела? На пике топливного кризиса из недр «ЕдРа» раздались призывы к созданию «Госплана 2.0»

КПРФ говорит об этом много лет, но в России катастрофа с элитами, эффективно управлять разучились. России необходим аналог советского Государственного комитета по материально-техническому снабжению (Госснаб), только без бюрократии.

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Комментарии
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Сергей
Толку то,выборы пройдут и все запоют старые песни,низзя,штрафы ,поборы,думаю обязательно поднимут себе зарплаты( конечно по прсьбам трудящихся,космонвтша мешки писем принесёт),ну и очередную гадость придумают! никчемушная,искусственная конструкция! ИИ позовите,немного подкорректируйте советы ,и будет вам счастье!
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