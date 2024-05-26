В Беларуси разработали новый электро-мокик «Аист»

В России за последние годы наблюдается бум продаж электросамокатов. Реагируя на это власти стремятся найти варианты регулирования такого варианта транспортного средства, но пока не думают о собственных разработках в этой области.
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