Российского младшеклассника задержали за наркоторговлю

В Курганской области 10-летнего школьника задержали за торговлю наркотиками. Российского младшеклассника вместе с 32-летним мужчиной по имени Вячеслав поймали в подъезде жилого дома в третьем микрорайоне города Курган.
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